Россиянам назвали самые опасные продукты на корпоративах

И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала, что суши и салаты на корпоративах могут стать источниками бактерий и, как следствие, расстройств пищеварения. Биолог также рекомендовала отказаться от смешивания разнообразных алкогольных напитков и отдавать предпочтение чистой воде, сообщает NEWS.ru .

«На что точно не стоит налегать, чтобы не испортить вечер и сохранить хорошее самочувствие, так это на сильно жирные или жареные блюда. Они могут вызвать тяжесть в желудке и сонливость. Откажитесь от экзотической пищи. Если вы не пробовали какое-то блюдо раньше, например суши с сырой рыбой или острые азиатские блюда, лучше быть осторожным, так как оно может вызвать аллергию или расстройство пищеварения. Не увлекайтесь салатами с майонезом. Если они стоят на столе больше двух часов, то могут стать рассадником бактерий», — рассказала Лялина.

Специалист советует избегать чрезмерно соленых или острых блюд, поскольку они провоцируют чувство жажды и создают дополнительную нагрузку на желудок. Людям, склонным к аллергическим реакциям, следует проявлять бдительность в отношении орехов и морепродуктов. Употребление потенциально опасных продуктов, таких как сыроватое мясо, недожаренные котлеты или продукты с неприятным запахом, недопустимо.

Рекомендуется также ограничить потребление сладкого. Большое количество десертов, особенно тортов с кремом, вызывает резкий скачок уровня глюкозы в крови, за которым быстро следует упадок сил. Кроме того, следует избегать смешивания различных видов алкогольных напитков и запивания их газированными напитками на корпоративе, так как это может усугубить похмелье. Сочетание спиртного с тяжелой пищей также создает повышенную нагрузку на печень. Для приятного времяпрепровождения рекомендуется умеренность в еде, выбор легких закусок, свежих овощей, нежирного мяса и безалкогольных напитков. Важно употреблять достаточное количество воды, заключила Лялина.

