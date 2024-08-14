Россиянам назвали опасный недуг, о котором говорит сухость губ

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Врач Дмитрова: сухость и стянутость губ могут указывать на эндокринные нарушения

Врач стоматолог-терапевт, главный врач стоматологического отделения АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Алина Дмитрова рассказала, что сухость и стянутость губ, а также формирование на них корочек и трещин могут сигнализировать о наличии проблем с эндокринной системой, сообщает Газета.ru .

По словам врача, сухость и ощущение стянутости губ, образование корочек, сопровождающееся зудом, жжением, болезненностью и трещинами, сигнализируют о развитии хейлита. Воспалительный процесс может быть как локализованным, так и распространенным, и затрагивать красную кайму губ, а также слизистую полости рта. По данным Дмитровой, хейлит встречается приблизительно у 38% населения.

«Может проявляться как самостоятельное заболевание, так и быть признаком системного сбоя в организме при нарушениях в работе эндокринной системы, обмена веществ, иммунитета», — пояснила стоматолог.

По ее словам, хейлит нередко сопутствует бронхиальной астме, сахарному диабету и вирусным инфекциям.

К факторам, способствующим возникновению данного заболевания, также относятся аномалии прикуса, острые края зубов, поврежденных кариесом, уменьшение высоты прикуса, сопровождающееся опусканием уголков губ, а также наличие травмирующих элементов, например, брекетов, поделилась Дмитрова.

Среди других причин врач выделила травмы, воздействие солнечного света, грибковые инфекции, переохлаждение, аллергические реакции, недостаток витаминов группы В, привычку прикусывать губы или грызть предметы, а также эмоциональное напряжение и стресс.

При наличии хронических заболеваний слизистой оболочки рта стоматолог рекомендовала обратиться к врачу для проведения диагностики и выбора соответствующего лечения.