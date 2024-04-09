Россиянам, которые не едят рыбу, посоветовали включить в рацион редис

Диетолог Залетова рассказала, почему нельзя есть редис при гастрите

Редис — вкусный и полезный овощ, который станет одним из первых продуктов нового сезона. Этот продукт является отличным источником витамина С, особенно когда он свежий, сообщила врач-диетолог и специалист по фитотерапии Татьяна Залетова.

Кроме того, редис содержит много пищевых волокон, которые полезны для пищеварительного тракта. Он также богат кремнием и кобальтом, которые играют важную роль в обмене витаминов группы В, необходимых для нервной системы. Редис содержит хром, который помогает улучшить углеводный обмен, снижает инсулинорезистентность и способствует снижению веса. Кроме того, этот овощ низкокалорийный — примерно 20 ккал на 100 г.

Одним из интересных компонентов редиса является горчичное масло, которое содержит омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Это делает редис особенно полезным для людей, которые не употребляют рыбу по каким-либо причинам. Горчичное масло также обладает бактерицидными и глистогонными свойствами.

«В фитотерапии употребление горчичного масла и в принципе редиса рекомендуется при ревматизме и других болезнях суставов, при простудных заболеваниях и мочекаменной болезни — конечно, вне ее обострения», — рассказала Залетова в эфире радио Sputnik.

Однако стоит быть осторожным с употреблением редиса во время обострения гастроэнтерологических заболеваний, таких как гастрит и язвенная болезнь, из-за возможного раздражения слизистой. А людям с болезнью Вильсона-Коновалова не рекомендуется употреблять редис из-за содержания меди, которое может превышать суточную норму на 15%.