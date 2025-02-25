По данным исследования, проведенного ВЦИОМ, стресс в полной мере испытывают 20% граждан России, а время от времени с ним сталкиваются 90%. Из-за стресса в организме вырабатывается гормон кортизол, но с ним нужно быть осторожным, так как его избыток способен нанести вред здоровью. Кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог, научный руководитель компании MARTINEX Наталья Михайлова рассказала, что при избытке гормона организм начинает сбоить, сообщает Life.ru .

Эксперт отметила, что излишнее содержание кортизола обесценивает Т-лимфоциты иммунной системы, что ведет к их численному уменьшению, соответственно к падению иммунитета и увеличению вероятности воспалительных и инфекционных заболеваний. Также повышенный уровень кортизола способствует нарушению сна.

Меры по нормализации кортизола сводятся к соблюдению правил здорового сна: восемь часов отдыха и тщательная изоляция от источников освещения, которые мешают секреции мелатонина. Михайлова отметила, что для людей с повышенным кортизолом это чревато выработкой еще большего уровня гормона.

«Вечером не пропускайте окна сна — это период, когда хочется спать. Например, в 21:00 вас клонит в сон, но вы себя пересиливаете и не ложитесь. А потом уже спать не хочется, и долго не можете заснуть», — рекомендовала эксперт.

Умеренные физические нагрузки, массажи, аромаванны и ароматерапия снижают уровень кортизола. Важна также гармония мыслей. Стоит отключать негативные мысли в стрессовых ситуациях и избегать раздражающих факторов.