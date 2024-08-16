Роспотребнадзор рассказал о рисках распространения лихорадки Оропуш в РФ

В Роспотребнадзоре считают минимальным риск того, что лихорадка Оропуш появится и распространится в РФ, сообщает радио « Говорит Москва ».

Чтобы не допустить завоза вируса в страну, санитарные врачи следят за обстановкой на пограничных пунктах пропуска по всей стране. Наличие или отсутствие вируса проверяют у всех въезжающих.

Для этого используется автоматизированная информационная система «Периметр». Она проверяет, есть ли признаки наличия вируса у путешественников, которые прибывают в РФ из стран, где замечена та или иная болезнь.

Ранее две жительницы Бразилии стали первыми в мире жертвами лихорадки Оропуш. Вирусную инфекцию, вызывающую головную боль, боль в мышцах и лихорадку, переносят комары.