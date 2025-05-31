Роспотребнадзор держит на контроле информацию о лихорадке чикунгунья

Специалисты Роспотребнадзора следят за ситуацией о распространении лихорадки чикунгунья. На данный момент случаев завоза в Россию опасной болезни не зарегистрировано, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Роспотребнадзор мониторит информацию о лихорадке чикунгунья. На данный момент в России проводится постоянный мониторинг численности комаров-переносчиков инфекционных заболеваний. Количество видов Aedes albopictus и Aedes aegypti, переносчиков лихорадки, в настоящее время не представляет эпидемиологической опасности», — пояснили специалисты.

В целях осуществления безопасности на пропускных пунктах России установлена система «Периметр», которую применяют для анализа эпидемических рисков и выявляя граждан с признаками инфекционных заболеваний, которые возвращаются домой из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

В большинстве случаев чикунгунья протекает без серьезных последствий. Симптомы болезни включают в себя внезапную лихорадку, сильные боли в суставах, мышцах и голове, а также тошноту, усталость и сыпь.

Ранее россияне начали паниковать из-за вспышки болезни на Мальдивах. Позднее в Российском союза туриндустрии отметили, что случаев заражения россиян лихорадкой не зафиксировано.