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РСТ: вспышки лихорадки чикунгунья у российских туристов на Мальдивах нет

Вспышка лихорадки чикунгунья у россиян на Мальдивах не наблюдается. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, сообщает ТАСС .

По его словам, туроператоры не зафиксировали увеличения числа жалоб на лихорадку чикунгунья от россиян, находящихся в тропическом государстве. Горни отметил, что все организованные туристы застрахованы.

Он посоветовал туристам, у которых появились симптомы болезни, обращаться в медучреждение.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что российские туристы на Мальдивах массово закупились защитными средствами против комаров, переносящих лихорадку чикунгунья. Россияне пожаловались, что территории отелей не обрабатываются нужным образом, а случаев укусов становится все больше.

Симптомы болезни появляются через 2-12 дней после укуса желтолихорадочного комара. К ним относятся боль в суставах, повышение температуры, кожная сыпь.