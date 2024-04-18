Родителям Подмосковья рассказали, как обезопасить ребенка от выпадения из окна

Ежегодно с наступлением весны регистрируются несчастные случаи, связанные с выпадением детей из окон, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Печальная статистика свидетельствует, что во всех трагических случаях дети сами забирались на подоконник, используя в качестве подставки различные предметы мебели. Желание выглянуть, посмотреть в открытое окно влечет детей. Кто-то может наклониться из окна, не удержаться, бросить шарик или игрушку и попытаться ее схватить, оступившись — упасть. Более взрослые дети хотят сделать опасное селфи, чтобы удивить сверстников и теряют равновесие», — предупредила главный педиатр Московской области, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.

По статистике, чаще всего трагические случаи с выпадением детей из окон происходят в самых обычных, благополучных семьях.

«Подавляющее большинство выпадений детей из окон происходит из-за недостатка контроля взрослыми, забывающими закрывать окна. Множество трагедий случается из-за отсутствия на окнах блокираторов или оконных ручек-замков, а также неправильной расстановки мебели, дающей возможность детям самостоятельно забираться на подоконники. Кроме того, наличие москитных сеток создает иллюзию закрытого окна. Опираясь на нее, дети тут же падают вместе с ней», — подчеркнула главный педиатр Подмосковья.

Специалист призвала взрослых быть внимательными, ответственными и не оставлять ребенка без присмотра. От этого напрямую зависит жизнь и безопасность детей.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.