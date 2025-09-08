Роботическая хирургия стала новым стандартом лечения пациентов с раком в Москве

Более 2 тыс. роботизированных операций провели для пациентов с раком с начала года в Москве. Тем самым уже были достигнуты прошлогодние показатели, сообщил в Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

Роботизированные операции активно применяются в лечении пациентов с онкологией. Такой метод существенно расширяет возможности хирургов, которые могут с ювелирной точностью и минимальной травматичностью выполнять сложнейшие вмешательства.

Также после таких операций пациенты быстрее восстанавливаются и возвращаются к привычной жизни. По словам Собянина, благодаря такой хирургии была изменена сама «философия онкопомощи в столице». Операции стали более технологичными и безопасными.

Мэр напомнил, что в столице работают онкологические центры, где пациенты могут получить необходимую хирургическую помощь по самым инновационным мировым методикам. Это ММКЦ «Коммунарка», МГОБ № 62, Онкоцентр № 1 ГКБ им. С. С. Юдина, ММНКЦ им. С. П. Боткина, МКНЦ им. А. С. Логинова.

Ранее в Москве создали сеть стационаров по лечению инфарктов и инсультов. Это позволило значительно сократить смертность горожан и сроки их восстановления.