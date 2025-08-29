Сеть стационаров по лечению инфарктов и инсультов создали в Москве

В столице создали единую сеть по лечению инфарктов и инсультов, что позволило значительно сократить смертность горожан и сроки их восстановления, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Инфаркт и инсульт по-прежнему остаются одними из самых распространенных причин смертности в мире. Чтобы снизить эти риски, в Москве выстроили эффективную систему оказания медпомощи», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Столичные власти создали единую сеть для лечения инфарктов, включающую 19 медучреждений, и сеть для лечения инсультов, объединяющую 13 стационаров и Морозовскую детскую больницу. Также внедрили систему маршрутизации пациентов и оснастили все учреждения современным медоборудованием.

Это позволило сократить время от момента прибытия бригады скорой помощи до начала операции (не более 40 минут), более чем вдвое увеличить количество спасенных пациентов с инфарктом, на 15% снизить смертность горожан от инсульта, а также до 2-3 дней уменьшить срок восстановления после операции.

Кроме того, особое внимание город уделяет комплексной реабилитации и ранней диагностике. Первые двое суток после госпитализации — ключевой этап, минимизирующий риски осложнений и ускоряющий восстановление. Москвичи с хроническими заболеваниями сердца и сосудов наблюдаются врачами по индивидуальной программе.