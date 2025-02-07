Рак и аллергия: врач предупредил, какие опасности может скрывать обычная пицца

Врач Белоусов: пицца — это жирное и тяжелое для желудка блюдо

Некоторые исследования говорят о возможной связи между частым употреблением пиццы и повышенным риском рака кишечника — особенно если в ней много красного и переработанного мяса, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов.

«Существует мнение, что частое употребление пиццы может повышать риск рака кишечника. В первую очередь, это касается блюд с большим количеством красного и переработанного мяса — колбасы, бекона, ветчины. Однако эта связь пока не имеет однозначного научного подтверждения и требует дальнейших исследований», — отметил Белоусов.

А вот людям с аллергией действительно стоит быть осторожнее, добавил он.

«Чаще всего реакцию могут вызывать глютен (он содержится в тесте) и молочные продукты, такие как сыр. Также в пицце могут скрываться аллергены — добавленные консерванты, ароматизаторы и усилители вкуса, которые не всегда очевидны», — предупредил врач.

Белоусов подчеркнул, что пицца — это жирное и тяжелое для желудка блюдо, которое может спровоцировать неприятные симптомы.

«Например, изжога после жирной еды связана с расслаблением нижнего сфинктера пищевода. Это может привести к кислотному рефлюксу — забросу желудочного сока в пищевод. Если изжога возникает часто, особенно с болью в груди или трудностями при глотании, стоит обратиться к врачу», — уточнил специалист.

Международный день пиццы отмечается ежегодно 9 февраля. Это блюдо — одно из самых популярных в мире. Считается, что свою историю пицца ведет с Античных времен и происходит от латинского слова, буквально означающего «лепешка».