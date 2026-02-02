Рак груди «молодеет»: почему опухоли все чаще находят у женщин до 45 лет

Рак молочной железы по-прежнему чаще диагностируют у женщин старшего возраста, однако в последние годы врачи все чаще сталкиваются с этим заболеванием у пациенток 40–45 лет и даже младше, сообщила РИАМО акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики сети клиник «Персона» и «Прозрение» Ольга Тимина.

Ранее стало известно, что за последние 9 лет в РФ рак груди стал ведущей онкопатологией у женщин, также заболевание помолодело — сегодня опухоли выявляют даже у зумеров.

«По данным российских и международных cancer-регистров, средний возраст заболевших раком молочной железы в Российской Федерации составляет около 61,5 года. Однако в последние десятилетия действительно отмечается общемировая тенденция к „омоложению“ онкопатологии в целом», — отметила Тимина.

По ее словам, это означает, что врачи стали чаще выявлять заболевание у пациенток в возрасте 40-45 лет и даже младше.

«Это связывают с комплексом факторов: улучшением методов диагностики (и, как следствие, более частым обследованием молодых женщин), влиянием окружающей среды и изменением репродуктивного поведения. Поэтому современные клинические рекомендации подчеркивают важность внимательного отношения к здоровью груди в любом возрасте», — заключила специалист.

