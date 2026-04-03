Психосоматолог заявила о связи стресса и бесплодия

Психосоматолог, специалист по ментальному здоровью Елена Вершинина заявила, что длительный стресс, тревога и чувство небезопасности могут влиять на гормональный баланс и осложнять зачатие, сообщает NEWS.ru .

Специалист пояснила, что бесплодие нередко имеет не только медицинские, но и психологические причины. По ее словам, женский организм тесно связан с нервной и гормональной системами, поэтому длительное напряжение способно отражаться на репродуктивной функции.

«Длительная тревога, напряжение или ощущение небезопасности могут нарушать работу гипоталамо-гипофизарной системы, отвечающей за гормональный баланс, овуляцию и подготовку к беременности. При этом ключевым фактором является ощущение внутренней безопасности», — предупредила Вершинина.

Она добавила, что страх перед будущим, нестабильность или недоверие к партнеру могут поддерживать состояние постоянного стресса и затруднять зачатие. Неосознанные установки, стремление к идеальности и страх ошибок также усиливают внутреннее напряжение.

Вершинина подчеркнула, что бесплодие чаще всего носит комплексный характер и требует обследования у репродуктологов. Параллельно специалист рекомендовала работу с психологом или психотерапевтом для проработки страхов и внутренних конфликтов.

Ранее сообщалось, что ежедневное употребление более 20 граммов этанола повышает риск снижения фертильности на 60%.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.