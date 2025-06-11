Психолог рассказала, когда бить тревогу из-за психоэмоционального состояния

Мысль о том, что «все болезни от нервов», в России распространена достаточно широко. Сильный и продолжительный стресс действительно влияет на здоровье, но какое-либо лечение должно начинаться с полного обследования тела. Психолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Якуба рассказала, когда нужно бить тревогу из-за психоэмоционального состояния, сообщает kp.ru .

«Врачи подходят к лечению заболеваний комплексно, обращая внимание на два важных фактора: сохранены ли структура и функция органов и систем, есть ли влияние эмоционального и психического состояния человека», — рассказала Якуба.

Психолог пояснила, что организм реагирует на продолжительный стресс комплексной перестройкой в своей работе. Эмоциональные переживания проявляются не только на психологическом уровне, но и вызывают физиологические изменения: напрягаются мышцы, меняется работа вегетативной нервной системы, происходят сдвиги в эндокринной и иммунной регуляции.

Гормоны, вырабатываемые при стрессе, оказывают влияние на различные органы и системы — от сердца и желудка до кожных покровов. Якуба подчеркивает, что именно поэтому важно всегда комплексно подходить к лечению и начинать бить тревогу, если человек длительно испытывает стресс.

По ее словам, сначала нужно выявить и устранить физическую причину заболевания, а потом начинать работу с психологом или психотерапевтом. Такой интегрированный подход помогает человеку эффективно преодолеть как телесные симптомы, так и внутренние эмоциональные проблемы.