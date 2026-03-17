Психолог назвала причины бруксизма днем и ночью

Психолог Евгения Заяева заявила, что бруксизм часто развивается на фоне стресса и тревоги. Для снижения симптомов важно наладить сон и уменьшить раздражители, сообщает NEWS.ru .

По словам специалиста, бруксизм — это непроизвольное сжатие челюстей, которое возникает как во сне, так и в течение дня. Симптом негативно влияет на состояние зубов, провоцирует головные боли и нарушения сна. По статистике, с этой проблемой сталкиваются около 30% людей.

«Бруксизм — довольно неприятный симптом, влияющий на состояние зубов, способствующий головной боли и нарушению сна. Да, несомненно, тревога и стресс вызывают много напряжения, и оно находит свое место в нашем теле. Во время сна мы расслабляемся, но если напряжения слишком много, то бруксизм может преследовать человека и ночью», — поделилась Заяева.

Психолог подчеркнула, что жевательные мышцы связаны с шейным отделом и осанкой, поэтому проблема носит комплексный характер. Она рекомендовала обратиться к стоматологу для защиты зубов и к неврологу — для коррекции сна и мышечного напряжения.

Также специалист советовала следить за моментами сжатия челюсти и сознательно расслаблять мышцы, соблюдать режим, отказаться от гаджетов перед сном, сократить потребление кофеина и жевательной резинки, а также практиковать расслабляющие ритуалы.

