Психолог назвала альтернативы антидепрессантам при легкой форме депрессии

Россияне с начала текущего года потратили на антидепрессанты более 3 млрд рублей, что стало рекордом за 5 лет. Психолог Дарья Дугенцова считает, что есть риск назначения таких препаратов без необходимости, а при легкой форме депрессии их можно заменить другими методами терапии, сообщает Общественная Служба Новостей .

Психолог объяснила, что резкий рост спроса на антидепрессанты может быть связан с увеличением доступности психиатрической помощи, но есть риск гипердиагностики, а также нередки случаи самоназначения и бесконтрольного приема лекарств. При этом выписывать такие препараты должен специалист — невролог или психиатр.

«Они необходимы при умеренной и тяжелой депрессии, но при легкой форме альтернативные методы могут быть не менее эффективны», — отметила Дугенцова.

По ее словам, для лечения легких форм депрессии можно применять когнитивно-поведенческую терапию (КПТ). Также на пользу пойдут физическая активность, налаженный режим сна, медитация и социальная поддержка.