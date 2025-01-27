Психолог МОЦОМД дала советы по профилактике выгорания

В условиях стремительно меняющегося мира, где скорость жизни значительно возросла, важно уметь распознавать симптомы выгорания на ранних стадиях. Выгорание — это состояние физического, эмоционального и умственного истощения, вызванное длительным стрессом или перенапряжением. Оно негативно сказывается на продуктивности, здоровье и общем качестве жизни. Одной из ключевых причин выгорания по мнению психолога Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) Нелли Павлюченковой является является чрезмерная рабочая нагрузка. Чтобы избежать этого, важно научиться управлять временем и задачами. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Определяйте самые важные и срочные дела. Не стесняйтесь делегировать задачи коллегам или членам команды, если это возможно. Делайте регулярные короткие перерывы, чтобы восстановить силы и сосредоточиться», — отметила специалист.

Часто люди, склонные к выгоранию, переносят рабочие проблемы в личную жизнь. Чтобы избежать этого, важно четко разграничивать рабочее и личное время. Социальная изоляция также может усугубить симптомы выгорания, поэтому важно следить за этой сферой жизни. Создание поддерживающей социальной среды — еще одна важная мера. Общение с близкими, посвящение времени друзьям и участие в групповых активностях помогут снизить уровень стресса и подарят ощущение принадлежности. Физическое состояние напрямую влияет на уровень энергии и способность справляться со стрессом.

«Спорт помогает снизить уровень стресса и улучшает общее самочувствие. Необходимо поддерживать достаточное количество витаминов и минералов. Следите за режимом сна, избегайте гаджетов перед сном и старайтесь спать не менее 7-8 часов в сутки», — продолжила свой рассказ психолог

Иногда выгорание связано с чувством застоя или монотонности. Новые знания и навыки помогут вернуть интерес к работе и жизни.

«Проходите курсы и тренинги. Это может быть как профессиональное обучение, так и хобби. Разделяйте большую цель на мелкие шаги, чтобы чувствовать прогресс. Книги, статьи или подкасты помогут найти новые перспективы», — заключила психолог Павлюченкова.

Эти советы могут помочь в профилактике выгорания, но если человек столкнулся с серьезными проявлениями, то рекомендуем обратиться за помощью к специалисту. Таким образом, забота о себе — это не роскошь, а необходимость для полноценной жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.