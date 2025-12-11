Психолог Морозова рассказала о способах борьбы с бессонницей

Бессонница стала частой проблемой жителей крупных городов из-за стресса и постоянного потока информации. Один из эффективных способов расслабления — поочередное напряжение и расслабление мышц, начиная с лица и шеи, затем переходя к плечам, спине, ногам и ступням. Также помогает дыхательная техника «4–7–8»: вдох на четыре секунды, задержка на семь и медленный выдох на восемь секунд. Несколько повторов успокаивают нервную систему и способствуют засыпанию.

Категорийный менеджер ORMATEK Марина Власова отметила, что для полноценного отдыха важны правильные матрас и подушка. Если человек не может найти удобную позу или спит на слишком мягкой поверхности, мышцы остаются напряженными, а сон становится поверхностным.

Оптимальная температура в спальне — 18–20 °C. Для расслабления также рекомендуются увлажнитель воздуха, плотные шторы, беруши и маска для сна.

При тревожных мыслях перед сном психолог советует визуализировать безопасное место или использовать метод парадоксального намерения — убедить себя, что спать не обязательно. Это снижает внутреннее напряжение и облегчает засыпание. Еще одна техника — обратный счет от 100 до 1, удерживая внимание только на числах.

Также специалисты рекомендуют избегать перед сном дел, требующих концентрации или вызывающих сильные эмоции.

