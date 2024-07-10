Психиатр посоветовал на неделю отказаться от соцсетей и смартфона

Психиатр Виктор Рудов рассказал, как меняется жизнь человека на примере отказа от использования смартфона на неделю. По его словам, лучший отдых для человека летом — это созерцание природы, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Отдых — это перезагрузка. Для этого можно использовать технику, но только ту, которая позволит вам передвигаться. В идеале это велосипед», — предложил врач, озвучивая рецепт идеальных выходных.

При этом постоянное сидение в соцсетях и бессмысленное листание ленты рассеивают фокус внимания и погружают в стресс. Такие занятия могут даже довести до депрессии, отметил Рудов.

Еще один важный аспект качественного отдыха — это тишина и отсутствие внешних раздражителей, кроме шума прибоя, леса или пения птиц. На этом фоне психиатр посоветовал отправляться на прогулки по природе без гаджетов и не думать о том, чтобы все фотографировать.