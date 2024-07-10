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Психиатр посоветовал на неделю отказаться от соцсетей и смартфона

Врач Рудов рекомендовал гулять на природе без телефона ради улучшения здоровья
Здравоохранение

Психиатр Виктор Рудов рассказал, как меняется жизнь человека на примере отказа от использования смартфона на неделю. По его словам, лучший отдых для человека летом — это созерцание природы, сообщает Общественная Служба Новостей.

«Отдых — это перезагрузка. Для этого можно использовать технику, но только ту, которая позволит вам передвигаться. В идеале это велосипед», — предложил врач, озвучивая рецепт идеальных выходных.

При этом постоянное сидение в соцсетях и бессмысленное листание ленты рассеивают фокус внимания и погружают в стресс. Такие занятия могут даже довести до депрессии, отметил Рудов.

Еще один важный аспект качественного отдыха — это тишина и отсутствие внешних раздражителей, кроме шума прибоя, леса или пения птиц. На этом фоне психиатр посоветовал отправляться на прогулки по природе без гаджетов и не думать о том, чтобы все фотографировать.