Психиатр опроверг связь криков и смеха во сне с ранней деменцией

Психиатр Вилков: крики и смех во сне чаще связаны со стрессом и переутомлением

Врач-психиатр Алексей Вилков заявил, что крики, смех и резкие движения во сне не являются ранними признаками деменции, а чаще всего связаны с перенапряжением или стрессом, сообщает «Вечерняя Москва» .

Исследователи из больницы Бундан Сеульского национального университета обнаружили, что крики, смех и резкие движения во сне могут указывать на возможные проблемы с когнитивными функциями. Однако врач-психиатр и психотерапевт Алексей Вилков пояснил, что такие проявления обычно связаны с тревожностью, острым или хроническим стрессом, а также усталостью или ночными кошмарами.

«Когда человек находится в тревожном состоянии, испытывает стресс или усталость, могут возникать крики, смех и резкие движения во сне. Это самые частые причины подобных симптомов», — отметил Вилков.

Специалист подчеркнул, что эти проявления не считаются предвестниками деменции или серьезных нарушений работы мозга. По его словам, их можно рассматривать только как второстепенные признаки, если уже есть основные симптомы.

Психиатр добавил, что первыми признаками деменции являются ухудшение памяти и снижение концентрации внимания. Человек становится забывчивым, путается в бытовых вопросах и теряет ориентацию в текущих событиях. В таких случаях Вилков советует обратиться к врачу-неврологу для диагностики, а при наличии психических нарушений — к психиатру.

Ранее сообщалось, что японские ученые разрабатывают новое средство против тревожности и стресса, которое может действовать до двух месяцев и не вызывать привыкания. Испытания препарата продолжаются.

