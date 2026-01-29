Психиатр объяснил, почему при тоске нужно есть рыбу

Психиатр Соколов: в рыбе содержатся важные для настроения микроэлементы

Если человек ощущает подавленность и тоску с кратковременными улучшениями настроения, то не стоит отчаиваться — это распространенное явление. При этом многочисленные исследования указывают на то, что люди, живущие в близких к высоким широтам регионах, более склонны к сезонному аффективному расстройству (САР). Врач-психиатр, преподаватель кафедры психиатрии и медицинской психологии РУДН Владимир Соколов объяснил в разговоре с kp.ru , почему важно есть рыбу в таком состоянии.

Лечение депрессивных состояний требует комплексного подхода. Одной лишь медикаментозной терапии часто бывает недостаточно, утверждает Соколов. По его словам, важно вносить коррективы в образ жизни, особенно в питание. Ключевые элементы для предотвращения депрессивных расстройств и усиления эффекта антидепрессантов — это омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) и магний. Недостаток этих веществ увеличивает риск развития заболевания. Например, дефицит данных нутриентов во время беременности повышает вероятность послеродовой депрессии у женщин.

Омега-3 играет важную роль в поддержании гомеостаза и нормальной работы центральной нервной системы. Полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК), включая Омега-3, являются составной частью клеточных мембран: они обеспечивают их гибкость, эффективную передачу нервных импульсов и повышают устойчивость клеток к повреждениям.

Кроме того, ПНЖК способствуют регулированию уровня серотонина — нейромедиатора, который влияет на настроение и эмоциональное состояние.

Магний участвует в более чем 300 биохимических процессах в мозге, которые контролируют гормон стресса — кортизол, оказывают успокаивающее воздействие на нервную систему и способствуют выработке серотонина — «гормона счастья», снижая раздражительность и проявления депрессии.

Получить все вышеперечисленные микроэлементы можно, включив в свой рацион минтай, скумбрию, сардину и сельдь. В составе этих рыб есть все необходимое, что положительно влияет на самочувствие и настроение.

