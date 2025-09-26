Профилактика и контроль: на Кубани проверяют здоровье будущих родителей

С начала года более 400 тысяч жителей Краснодарского края прошли диспансеризацию. Будущие мамы и папы проверяли репродуктивное здоровье, сообщает «Царьград» .

«Профилактика и своевременный контроль состояния организма позволяют на ранних стадиях выявлять потенциальные угрозы здоровью будущих мам и пап, предотвращать осложнения при планировании беременности, при родах и в восстановлении после них», — заявила вице-губернатор края Анна Минькова.

Как уточнили в региональном Минздраве, с начала 2024 года по сентябрь включительно профилактический осмотр, направленный на оценку репродуктивного здоровья, прошли свыше 135,5 тысячи жителей региона. Из этого числа более 76 тысяч составляют представительницы женского пола, а около 59,5 тысячи — мужчины. Следовательно, за период с января по сентябрь текущего года наблюдается трехкратный рост данного показателя.

Профилактические осмотры для оценки репродуктивного здоровья доступны гражданам в возрасте от 18 до 49 лет в поликлиниках по месту регистрации. В рамках программы проводятся первичные консультации, назначаются необходимые анализы и инструментальные исследования, а в случае выявления показаний — углубленная диагностика и курс лечения. Для участия в диспансеризации необходимо иметь при себе паспорт и действующий полис обязательного медицинского страхования.

