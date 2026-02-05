Продажи антидепрессантов в Москве и Подмосковье выросли на 20%

Жители Московского региона приобрели в 2025 году антидепрессантов на 20% больше, чем в 2024 году, сообщает «Осторожно, Москва» со ссылкой на DSM Group.

По данным экспертов, в 2024 году жители Москвы и области купили 4,8 млн упаковок таких препаратов. В 2025 году было продано уже 5,7 млн упаковок.

При этом в денежном выражении объем продаж увеличился на 28%. В 2024 году он составлял 5,2 млн рублей, в 2025 году — 6,7 млн рублей.

В сентябре прошлого года россияне побили рекорд по покупке антидепрессантов. Они потратили на такие препараты 13,8 млрд рублей, что стало максимумом за четыре года.

Между тем выяснилось, что заболеваемость депрессией и тревожными расстройствами в России увеличилась на 21,5% с 2020 по 2024 год. Эксперты связывают это с тем, что люди стали открыто признавать наличие психологических проблем.

