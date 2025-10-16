Нет сил больше терпеть: россияне скупают антидепрессанты рекордными темпами

Россияне в сентябре побили рекорд по покупке антидепрессантов. Они потратили на препараты 13,8 млрд рублей, что стало максимумом за четыре года, сообщает Mash .

В первый осенний месяц граждане РФ купили 1,94 млн упаковок антидепрессантов. Они потратили на эти цели на треть больше денег, чем в 2024 году. Оказалось, что меньше всего упаковок антидепрессантов было продано в сентябре в Тыве — всего 65.

Также низкий спрос на препараты был в Чечне и Дагестане. Там в сентябре приобрели 116 и 281 упаковку антидепрессантов соответственно. Самый высокий спрос был в Санкт-Петербурге, где было продано 2230 упаковок. Еще антидепрессанты пользовались популярностью в Москве (2026), Калининградской области (1401) и Карелии (1398).

По данным фармацевтов, чаще всего таблетки от грусти покупали зумеры. В «Честном знаке» считают, что рост продаж таких препаратов связан с двумя причинами: люди стали внимательнее к здоровью и начали чаще обращаются к врачам.

Ранее стало известно, что многие россияне набирают лишнюю массу из-за антидепрессантов. Согласно исследованиям, вес тела увеличивается почти у 10 человек из 100, которые употребляют таблетки от грусти.

