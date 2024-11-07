Прививку от гриппа сделали уже свыше 44 тыс человек в Реутове

Прививочная кампания в округе продолжается. На сегодняшний день вакцину от гриппа получили уже более 44 тысяч человек. Помимо прививок от гриппа реутовчане могут бесплатно вакцинироваться от пневмококка, это позволит избежать тяжелых осложнений, которые вызывает эта бактерия из рода стрептококков. Среди осложнений такие опасные заболевания, как менингит, бактериемия (распространение инфекции с током крови), пневмония.

«С понижением температуры организм человека испытывает стресс и защитные функции организма снижаются (падает иммунитет), это приводит к появлению риска заболеть острыми респираторными заболеваниями, которые вызываются различными вирусами. Наиболее тяжело, порой тяжелее COVID-19, протекает заболевание, вызванное вирусом гриппа А. Существует специфическая профилактика против гриппа А и COVID-19. Заключается она в своевременном проведении иммунизации: ежегодно с сентября по ноябрь всем необходимо прививаться от гриппа и от COVID-19 (для лиц из группы риска)», — рассказал эпидемиолог Реутовской больницы Алексей Глуходедов.

Многие считают, что при наличии хронических заболеваний прививки делать нельзя. Это ошибка. Наличие хронических заболеваний является показанием к вакцинации, а не противопоказанием. Дело в том, что люди с хроническими болезнями имеют больший риск заболевания и тяжелого течения болезни, и прививка от гриппа и пневмококка в таких случаях является наиболее надежной защитой.

Привиться от гриппа и пневмококка можно в поликлиниках городского округа (взрослых и детских), а также в мобильных пунктах вакцинации, которые открыты в ТЦ «Экватор» и «Реутов Парк». Более подробную информацию можно найти в Телеграм-канале по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.