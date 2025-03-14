Порочный круг: психиатр назвала вредные привычки, подстегивающие тревогу

Врач-психиатр, психотерапевт, сомнолог Елена Колесниченко рассказала, какие привычки повышают уровень тревоги у человека и почему лучше от них отказаться, сообщает «Секрет фирмы ».

Как известно, алкоголь и курение — сильные депрессанты. Сначала они дают кратковременное облегчение тревоги, но потом она возвращается с новой силой — это так называемый «похмельный синдром» или «синдром отмены». Человек с алкогольной или табачной зависимостью попадает в «порочный круг», поэтому необходимо отказаться от этих привычек, посоветовала врач.

«Хроническое воздействие алкоголя на центральную нервную систему и надпочечники приводит к повышенной чувствительности к стрессу и выраженной тревоге», — предупредила Колесниченко.

Многие люди пьют кофе, чтобы поднять настроение, так как как это стимулятор ЦНС. Однако у некоторых напиток вызывает учащенное дыхание и сердцебиение, то есть повышает тревогу. В таком случае кофе лучше заменить напитками без кофеина. Он также содержится в чае, коле, энергетиках, черном шоколаде, так что в случае проблем с самочувствием нужно отказаться и от них, отметила психиатр.

Справиться с тревогой и стрессом помогают и физические нагрузки: они тренируют сердце и укрепляют нервную систему, причем заниматься нужно регулярно, особенно тем, кто страдает паническими атаками, посоветовала психотерапевт.

Еще один фактор, повышающий тревогу, — постоянный недосып. В таком состоянии сложно управлять своими эмоциями. Взрослый человек должен спать не менее семи-девяти часов, но нужно смотреть индивидуально, о недостатке сна говорит дневная сонливость, пояснила сомнолог.