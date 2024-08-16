Полностью вылечить нельзя: врач ответил, что делать при ночном срежете зубами

Врач-стоматолог Алексей Антипенко рассказал, что бруксизм — это скрежетание зубами во сне. Он может привести к стиранию зубов и обычно появляется из-за пережитого стресса.

По его словам, одной из версий происхождения бруксизма считается наличие в организме гельминтов (глистов), однако это мнение ошибочно.

«Скрежетание зубами — это последствие стрессов в течение какого-то длительного промежутка времени, которое выражается в повышенной активности зубочелюстной системы во время сна», — уточнил Антипенко в эфире радио Sputnik.

У страдающих бруксизмом стирание зубов происходит в 17 раз чаще, чем у остальных людей, предупредил врач. Также такой недуг влияет на сон.

«Оптимальный вариант восстановления высоты зубов для людей с бруксизмом — это нанокомпозиты, пломбировочные материалы последнего поколения», — посоветовал Антипенко.

Однако если стресс не удается побороть, то пациенту придется постоянно восстанавливать такие накладки из нанокомпозитов. По словам врача, бруксизм не получится вылечить полностью — его можно только временно осстановить.