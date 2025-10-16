Политолог раскрыл, почему в РФ нужна господдержка при покупке лекарств

Для многих жителей РФ приобретение нужных лекарств — выбор между собственным здоровьем и иными стандартными потребностями. Политолог Юрий Самонкин в беседе с АБН24 порассуждал, может ли государство начать погашать часть этих расходов, чтобы гражданам не пришлось экономить на медикаментах.

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил создать госсистему поддержки для людей во время приобретения необходимых лекарств. Он добавил, что траты гражданина на медикаменты должны быть максимум 10% от дохода. Также политик предложил компенсировать затраты на лекарства полностью пенсионерам, у которых доход меньше полутора прожиточных минимумов.

Самонкин сказал, что население России действительно нуждается в подобной инициативе. В РФ довольно развито явление, когда жители экономят на медикаментах. Позиция Миронова вполне справедлива.

Политолог добавил, что РФ и вправду нужно либо уменьшить ценовой порог на лекарства первой необходимости, либо начать использовать систему адресного субсидирования их покупки. Это станет новым механизмом соцзащиты, которого раньше не было.

