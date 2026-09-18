Поликлиники Подмосковья 19 сентября будут работать до полуночи

Жители Подмосковья 19 сентября смогут пройти диспансеризацию и профилактические обследования с 9:00 до полуночи в девяти медорганизациях, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Жители Московской области смогут пройти диспансеризацию и профилактические обследования 19 сентября с 9:00 до 00:00. Акция пройдет в девяти медицинских организациях, в том числе в Воскресенске, Кашире и Можайске.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин отметил, что расширенный график позволит жителям пройти базовое обследование и своевременно выявить возможные риски. В прошлую субботу этой возможностью воспользовались почти 1,6 тыс. человек.

Для жителей также проведут открытые занятия в «Школах здоровья». Специалисты расскажут о профилактике заболеваний, самоконтроле основных показателей здоровья, снижении рисков хронических заболеваний, первой помощи и правилах измерения артериального давления.

Для диспансеризации необходимо взять паспорт и полис ОМС. Перед сдачей анализов рекомендуется не принимать пищу не менее чем за четыре часа до посещения поликлиники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.

Забота о здоровье, формирование здоровых привычек — одно из направлений нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Разобраться, как сделать повседневный рацион полезнее и разнообразнее, поможет запущенный в рамках него портал «Думай, что ешь». Он позволяет поддерживать активный образ жизни и сохранять хорошее самочувствие как можно дольше.