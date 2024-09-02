Подмосковный врач тубдиспансера назвал основные симптомы туберкулеза

Главный врач областного противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин рассказал, что на ранних стадиях туберкулез может протекать совсем «тихо» и бессимптомно, однако есть ряд симптомов, на которые стоит обратить внимание. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Основные симптомы, которые могут указывать на начало туберкулеза: синдром интоксикации; умеренное повышение температуры тела, особенно по вечерам; ночная потливость; слабость, быстрая утомляемость; снижение аппетита, потеря веса; кашель, особенно с болями в груди; одышка.

«Эти симптомы могут проявляться как одновременно, так и по отдельности. Не всегда они выражены в одинаковой степени. Своевременная диагностика туберкулеза крайне важна, так как при несвоевременном лечении болезнь может прогрессировать и поражать другие органы», — отметил Смердин.

Важно понимать, что эти симптомы могут быть вызваны и другими заболеваниями, но при их наличии необходимо обязательно обратиться к врачу для обследования и исключения туберкулеза. Ранняя диагностика и своевременное лечение туберкулеза очень важны для предотвращения осложнений и распространения инфекции.

Оказание медицинской и лекарственной помощи населению Московской области — главная задача министерства здравоохранения. Речь идет о строительстве новых и модернизации уже существующих медучреждений, открытии ФАПов в деревнях и селах. Кроме того, в Подмосковье для оказания помощи пострадавшим в ДТП и других происшествиях, межбольничной транспортировки пациентов применяется санавиация. Важная составляющая оказания квалифицированной помощи — замена устаревшего оборудования на современное.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.