Подмосковный врач рассказала о пользе земляники при ОРВИ

Врач-диетолог НИКИ детства Анна Басова рассказала, что земляника издавна известна своими полезными свойствами. К примеру, по содержанию кальция она на первом месте среди всех фруктов и ягод, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Садовая и лесная земляника, пожалуй, идеальная сезонная ягода в наших широтах, настоящий суперфуд. В ней много витаминов: это и витамин С, витамины группы В, бета-каротиноиды. Эти вещества важны для кроветворения, проведения нервных импульсов, работы сердечно-сосудистой и нервной системы», — сказала Басова.

Специалист добавила, что ягода является природным антибиотиком, поэтому во время ОРВИ ее можно смело включать в рацион. Кроме того, землянику полезно есть при заболеваниях желудочно-кишечного тракта: холецистите, гастрите. Ягода нормализует обмен веществ.

В свою очередь, главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева отметила, что полезны не только плоды земляники, но и листья. С детства их знают как хорошее мочегонное средство.

«Лучше всего землянику употреблять в свежем виде, так как это сезонная ягода. Если вы собираетесь замораживать ягоду, то лучше всего шоковая заморозка. Она поможет сохранить всю ценность продукта и позволит использовать суперфуд и осенью, и зимой», — подчеркнула врач.

Главный педиатр Московской области предостерегла от употребления земляники натощак. Должны быть осторожны с этой ягодой и аллергики. С осторожностью можно давать землянику малышам, наблюдая за реакцией организма.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Оказание медицинской и лекарственной помощи населению Московской области — главная задача министерства здравоохранения. Речь идет о строительстве новых и модернизации уже существующих медучреждений, открытии ФАПов в деревнях и селах. Кроме того, в Подмосковье для оказания помощи пострадавшим в ДТП и других происшествиях, межбольничной транспортировки пациентов применяется санавиация. Важная составляющая оказания квалифицированной помощи — замена устаревшего оборудования на современное.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.