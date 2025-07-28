Подмосковный врач-онколог рассказала о профилактике редкого онкозаболевания

27 июля — Всемирный день борьбы против рака головы и шеи. Рак языка — серьезное заболевание, которое требует особого внимания как со стороны медиков, так и самих пациентов. Несмотря на его редкость по сравнению с другими онкологическими заболеваниями, важно знать о методах профилактики и ранней диагностики. Заведующая отделением опухолей головы и шеи № 8 Московского областного онкологического диспансера Наталья Мищенко поделилась рекомендациями по предотвращению этой болезни. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Первым шагом к профилактике является понимание факторов риска. Наиболее значимыми из них являются курение и употребление алкоголя. Никотин и алкоголь в совокупности увеличивают вероятность развития рака языка в несколько раз. Также стоит обратить внимание на хронические травмы слизистой оболочки языка, которые могут быть вызваны неправильно установленными зубными протезами или острыми краями зубов. Генетическая предрасположенность также играет роль, поэтому людям с семейной историей онкологических заболеваний следует быть особенно внимательными к своему здоровью. Регулярные визиты к стоматологу помогут вовремя обнаружить изменения на слизистой оболочке ротовой полости. Проходить осмотр рекомендуется не реже двух раз в год, чтобы своевременно выявить любые подозрительные изменения. Ежедневная гигиена полости рта — еще один важный аспект профилактики. Использование зубной щетки, нити и ополаскивателей помогает предотвратить инфекции и воспаления, которые могут стать триггером для развития злокачественных образований», — рассказала заведующая отделением опухолей головы и шеи № 8 областного онкодиспансера Наталья Мищенко.

Чем раньше будет выявлено заболевание, тем выше шансы на успешное лечение. Симптомы, такие как язвы на языке, которые не заживают длительное время, боли при глотании или изменение голоса, требуют немедленного обращения к специалисту.

Рак языка — заболевание, которое можно предотвратить при соблюдении определенных мер предосторожности. Отказ от вредных привычек, регулярные медицинские осмотры и здоровый образ жизни играют ключевую роль в профилактике этого недуга. Следуя рекомендациям специалистов, каждый человек может значительно снизить риск развития рака языка и сохранить свое здоровье на долгие годы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.