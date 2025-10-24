Подмосковный нарколог рассказал, почему алкоголь может усиливать осеннюю хандру

Осень часто сопровождается снижением настроения, ощущением усталости и апатии. Многие ошибочно считают, что употребление алкоголя способно облегчить состояние. Однако специалисты Московского областного клинического наркологического диспансера говорят обратное: спиртное лишь усугубляет симптомы депрессии и тревожности. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Алкоголь действительно способен кратковременно притупить неприятные ощущения, вызванные стрессом или усталостью, однако этот эффект обманчив. Дело в том, что спиртные напитки являются угнетающими активность головного мозга и после первоначального расслабления наступает обратный процесс: повышается уровень кортизола — гормона стресса, нарушается структура сна. Все это провоцирует усиление плохого настроения, раздражительность, беспокойство. Почти четверть зависимых от алкоголя людей испытывают различные по тяжести формы депрессивных расстройств. Получается, регулярное употребление алкоголя создает порочный круг, усугубляя изначальные психологические проблемы», — рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Он добавил, что употребление фруктов и овощей, содержащих витамины и минералы, в сочетании со спортом, точно поможет в случае сильной затяжной осенней хандры.

Эта неделя объявлена неделей популяризации овощей и фруктов.

