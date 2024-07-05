Подмосковный нарколог рассказал о самой опасной стадии алкогольного опьянения

Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин рассказал, что делать, когда перебрал с алкоголем и как понять, что нужна медицинская помощь, а также чем опасно отравление спиртными напитками. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Интоксикация, или простыми словами, отравление алкоголем имеет несколько фаз. Сначала начинается возбуждение, расширение зрачков, покраснение кожи, излишняя разговорчивость, жестикуляция. Эту фазу выпивший человек может пропустить, и тогда наступает вторая. У человека нарушается координация движений, появляется шаткая походка, сонливость и заторможенность, иногда может появляться агрессия. Человек не может адекватно оценить ситуацию. Именно поэтому, может сесть за руль и спровоцировать серьезное ДТП. При тяжелой форме отравления сознание отключается, речь становится бессвязной, человек почти не реагирует на внешние раздражители. В этом случае необходима помощь медиков, поскольку может развиться кома, отек мозга и смерть», — рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Он напомнил, что в жаркую погоду летом возникает повышенная опасность отравления алкоголем, ведь в попытках утолить жажду, человек может выпить больше. Напомним, сейчас проходит Неделя, направленная на снижение смертности от внешних причин.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.