Почти 4 тыс педиатров Подмосковья прошли тренинги по профилактике выгорания

В 2022 году в Подмосковье запустили проект «Наш участковый врач», направленный на обучение и поддержку детских врачей региона. Психологи учебного центра НИКИ детства проводят тренинги по профилактике профессионального и эмоционального выгорания у участковых педиатров, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Такие тренинги направлены на снижение уровня психологического выгорания врачей. Всего за время реализации проекта было проведено 440 тренингов, которые прошли почти 4 тыс. детских специалистов Подмосковья», — сказала директор НИКИ Нисо Одинаева.

В комплекс занятий входят не только очные психологические тренинги по профилактике выгорания и развитию эмоционального интеллекта врача, но и дистанционные тренинги по бесконфликтному общению и управлению стрессом, а также индивидуальные консультации с психологами. В этом году для медицинских специалистов запустили арт-терапевтические тренинги.

Более подробно о психологической поддержке для врачей можно узнать на портале «Здоровье. Детство» в разделе для специалистов. Необходима регистрация.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.