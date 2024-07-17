Почти 1,5 млн человек прошли тестирование на ВИЧ в Подмосковье с начала года

В Московской области жители могут пройти бесплатное и анонимное тестирование на наличие ВИЧ-инфекции. Сделать это можно в кабинетах тестирования на ВИЧ в поликлинике по месту жительства, центре по профилактике и борьбе со СПИДом, а также во время выездов мобильных медицинских комплексов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В Подмосковье с начала года на антитела к ВИЧ было протестировано 1 461 764 человек, что на 212 780 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Исследование занимает не более 15 минут и абсолютно безболезненно. Своевременно выявленное заболевание и назначенное лечение позволяют сохранить качество жизни и ее продолжительность», — сказал главный врач Московского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом, к. м. н. Александр Пронин.

Сдать тест на ВИЧ можно бесплатно и анонимно по адресу центра по борьбе со СПИДом: Котельники, мкр. Силикат, 41а, а также в кабинетах тестирования по месту жительства.

Подробную информацию о ВИЧ/СПИДе можно найти на сайте.

За обеспечением жителей Подмосковья качественной медпомощью следит министерство здравоохранения региона. Оно продолжает закупать в больницы и поликлиники новое медицинское оборудование. Это различные комплексы для электрохирургии, лечения неврологических отклонений, восстановления после перенесенных заболеваний дыхательной, сердечно-сосудистой и других систем организма. Кроме того, поступает новое «тяжелое» оборудование для проведения диагностики: КТ, МРТ, рентгеноаппараты, флюорографы и маммографы. Такая медтехника в «цифре» позволяет оперативно получить заключение самых лучших специалистов в удаленном режиме.