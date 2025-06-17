Пластический хирург рассказала о причинах появления кругов под глазами

Темные круги под глазами — частая проблема, которая может возникать из-за недосыпа, усталости, наследственности или серьезных заболеваний. Пластический хирург, врач – дерматолог-косметолог Мадина Осман объяснила, как выявить причины и эффективно устранить синяки, сообщает «Вечерняя Москва».

Темные круги под глазами могут появляться по разным причинам: от хронической усталости, недосыпа и наследственной предрасположенности до дефицита витаминов, аллергии, вредных привычек и заболеваний внутренних органов. Недостаток сна приводит к истончению кожи и застою крови в капиллярах, из-за чего кожа становится синеватой. Несбалансированное питание с нехваткой витаминов С, К и железа ухудшает состояние кожи. Аллергические реакции вызывают воспаление и отек тканей, а курение и алкоголь снижают эластичность сосудов и кожи. С возрастом кожа теряет упругость из-за снижения коллагена и эластина, что также способствует появлению синяков.

Для борьбы с темными кругами Осман рекомендовала нормализовать режим сна — спать 7–8 часов, соблюдать регулярный график, избегать кофеина и алкоголя перед сном и ограничить использование гаджетов. Важна полноценная диета с витаминами и минералами, а также достаточное питье воды. Особенный уход требуется коже вокруг глаз — использовать специализированные кремы с витамином К, кофеином, гиалуроновой кислотой и ретинолом, нанося их легкими похлопывающими движениями утром и вечером.

Помогают домашние средства: холодные компрессы, охлажденные чайные пакетики, ломтики огурца и компрессы из натертого сырого картофеля для уменьшения отечности и осветления кожи.

При отсутствии эффекта стоит обратиться к косметологу для проведения мезотерапии, контурной пластики, лазерной или микротоковой терапии.