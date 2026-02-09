С диетологической точки зрения пицца — не однозначный вредный фастфуд и не полноценный обед, а конструктор из трех элементов: тесто, соус и начинка. В зависимости от их комбинации она может быть как калорийной «бомбой», так и относительно сбалансированным блюдом, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов.

Он уточнил, что обычный ресторанный кусок пиццы на пшеничной муке с сыром и колбасой содержит примерно 200–300 ккал, 10–15 г жира и около 30 г углеводов. В 2-3 кусках за раз это 500–800 ккал — треть или почти половина дневной нормы для малоподвижного человека.

Как добавил врач, еще проблема — большое количество насыщенных жиров (из сыра и колбас) и соли: кусок может содержать 0,5–0,8 г натрия, то есть до трети суточной верхней нормы. При регулярном питании пиццей увеличивается риск набора веса, повышения давления, ухудшения липидного профиля.

Принципы полезной пиццы

При этом пицца потенциально может вписаться в здоровый рацион. Исследования и практические рекомендации сходятся в нескольких принципах.

«Во‑первых, основа. Тонкое тесто на цельнозерновой муке дает меньше калорий и больше клетчатки, чем толстый борт из белой муки или stuffed crust с сыром. Цельнозерновой корж содержит больше витаминов группы B, магния и железа, а клетчатка замедляет всасывание углеводов и помогает дольше сохранять чувство насыщения», — сказал Белоусов.

Альтернативой может быть добавление овощей в тесто (например, цветная капуста), но и здесь нужно смотреть на состав: избыток сыра и масла в корже легко сводит пользу на нет.

Второй пункт — соус. Классический томатный соус, где немного оливкового масла — один из самых удачных вариантов: томаты богаты ликопином, который связывают со снижением риска сердечно‑сосудистых заболеваний и некоторых видов рака, особенно простаты. Хуже соусы на основе сливок, майонеза, большого количества сыра или сахара, так как они резко увеличивают долю насыщенных жиров и калорий.

Третий пункт — начинка. Здесь диетологический «светофор» очевиден:

— Зеленый: овощи (томаты, перец, шпинат, брокколи, лук, грибы, кабачки), нежирные белковые продукты (куриная грудка, индейка, тунец, морепродукты), умеренное количество качественного сыра.

— Желтый: умеренное количество моцареллы или сыра с пониженным содержанием жира, немного оливок.

— Красный: колбаса, бекон, салями, пепперони, дополнительные порции сыра, толстый слой жирного мяса. Все это увеличивает калорийность и количество насыщенных жиров и соли, а переработанное мясо вообще относится к факторам риска рака толстой кишки.

Добавление полезности

Доктор подчеркнул, что есть и практические приемы, которые позволяют сильно изменить «диагноз» пиццы:

— Порция. Один–два куска плюс салат из овощей вместо пиццы пока не надоест.

— Баланс. Если пицца — основное блюдо, остальные приемы пищи в этот день лучше сделать более легкими и богатыми овощами.

— Скорость. Медленное, осознанное питание снижает риск съесть лишнее; быстрый фастфуд «на бегу» почти всегда означает переедание.

— Домашний формат. При приготовлении дома легче контролировать количество масла, сыра, толщину коржа и объем овощей; многие средиземноморские рецепты пиццы основываются на тонком тесте, оливковом масле и большом количестве овощей.

Для кого есть ограничения

Для людей с ожирением, диабетом или сердечно‑сосудистыми заболеваниями пицца остается зоной повышенного внимания, но не обязательного запрета. Более безопасными будут варианты на тонком цельнозерновом тесте, с преобладанием овощей и нежирного белка, ограниченным количеством сыра и порцией в один кусок, вписанной в общую углеводную и калорийную «математику» дня.

«При артериальной гипертонии есть смысл обращать внимание на содержание натрия в готовых продуктах и по возможности избегать сочетания пиццы с солеными закусками и газировкой», — уточнил собеседник.

В итоге, по мнению Белоусова, пицца по умолчанию не является ни здоровым, ни запрещенным продуктом. Все решают ингредиенты, размер порции и частота. Если пицца в рационе — это тонкий корж, много овощей, умеренное количество сыра и редкий гость, диетолог вряд ли увидит проблему.

9 февраля отмечается Международный день пиццы. Это блюдо известно и популярно во всем мире. Споры о том, когда возникла пицца в современном понимании, не утихают. Считается, что историю блюдо ведет еще с Античных времен и происходит от латинского слова, буквально означающего «лепешка».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.