Питание и сон: врач назвала факторы, влияющие на иммунитет

Врач общей практики, диетолог Елена Соломатина заявила, что на иммунную систему человека влияет множество факторов, а главными ее врагами можно назвать неправильное питание, нарушение сна, стресс, малоподвижный образ жизни, загрязненный воздух и сильные медикаменты, сообщает сайт «Узнай.ру» .

«Иммунная система человека представляет собой сложный механизм, причем 80% ее функций сосредоточено в кишечнике. С первых дней жизни у каждого формируется уникальная микрофлора, которая развивается под влиянием различных факторов», — рассказала доктор.

По ее словам, ключевую роль играет питание: для здоровья иммунитета необходимо употреблять продукты с высоким содержанием клетчатки и ферментов.

Кроме того, состояние кишечника напрямую сказывается на работе нервной и эндокринной системы: он передает им сигналы для иммунных процессов. Сахар, обработанные продукты, консерванты и пищевые красители способны разрушить полезную микрофлору.