Питание и понижение температуры: названы причины осеннего обострения гастрита

Гастроэнтеролог Софья Кардашова заявила, что на обострение гастрита осенью влияют и физиологические, и психологические факторы, сообщает «ФедералПресс» .

«Первая причина — изменение рациона питания. Осенью мы начинаем употреблять меньше свежих овощей и фруктов, которые богаты клетчаткой и витаминами», — сказала доктор.

С наступлением холодов на столе появляется больше тяжелых и жирных блюд: мяса, соусы, жареная пища, фаст-фуд — такие продукты могут раздражать слизистую.

Среди других причин сезонного обострения гастрита — сокращение светового дня и понижение температуры. Они приводят к менее активному образу жизни и перееданию. Люди склонны есть больше, чтобы компенсировать отсутствие энергии и повысить настроение. Стоит помнить, что переедание перегружает желудок, предупредила гастроэнтеролог.

Кроме того, в осенний период простуд у многих людей ослаблен иммунитет. Больные, в свою очередь, начинают принимать антибиотики, которые негативно влияют на слизистую и так же приводят к обострениям гастрита.