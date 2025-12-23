Питание без усталости: какие продукты дают, а не отнимают энергию

Постоянная усталость и упадок сил — частые спутники жителя мегаполиса. Чаще всего мы списываем это на стресс и недосып, упуская из вида ключевой фактор — питание. Оно может быть как причиной энергетического кризиса, так и его решением, сообщил РИАМО бренд-шеф производства «1-й Кулинарный» и бренда AlphaChef Сергей Тигин.

Согласно опросу ВЦИОМ, около 47% россиян регулярно испытывают чувство усталости. Исследования связывают это с высоким потреблением продуктов глубокой переработки: простых сахаров, рафинированных углеводов и «скрытых» некачественных жиров. Они дают резкий скачок энергии с последующим таким же резким спадом, за которым следует усталость, сонливость и желание съесть новую «порцию топлива».

По словам эксперта, чтобы убрать усталость с помощью питания, следует отдавать предпочтение цельным продуктам. Чем меньше стадий обработки прошел продукт, тем больше в нем сохранено природных нутриентов и тем меньше в него добавили веществ, на обезвреживание которых организм тратит драгоценную энергию (стабилизаторы, искусственные ароматизаторы, усилители вкуса).

Также важно контролировать потребление белка. Истощенный, уставший организм часто сигнализирует о нехватке качественного белка — строительного материала для нейромедиаторов и клеточного восстановления. Критически важна сохранность аминокислот в продукте.

Еще следует делать выбор в пользу живых ферментов и витаминов. Многие витамины группы B и витамин C, напрямую участвующие в выработке энергии, термолабильны — разрушаются при высокотемпературной обработке. Их наличие в готовом продукте — залог того, что пища будет действительно питательной.

Готовая еда

Что касается готовой еды, то ее тоже стоит выбирать с умом. Обращайте внимание не только на состав, но и на способ обработки блюда. На данный момент существуют технологии, которые позволяют сохранить вкус, качество, все витамины и минералы в готовом блюде на протяжении 90 дней.

Такой эффект достигается путем холодной пастеризации высоким давлением — HPP (High Pressure Processing). Технология использует колоссальное давление (до 6000 бар.), а не температуру. Это значит, что витамины (особенно чувствительные к нагреванию витамины группы B и C), антиоксиданты и природные ферменты, необходимые для легкого усвоения, остаются в продукте практически в первоначальном объеме, а мясо, птица или рыба, обработанные по технологии HPP, сохраняют сочность, текстуру и полноценный аминокислотный профиль.

Эту инновационную технику первыми в России освоил крупнейший производитель готовой еды «1-й Кулинарный».

«Когда мы говорим об усталости, мы часто забываем, сколько сил наше тело тратит просто на переваривание „тяжелой“ или безжизненной пищи. Моя задача как шефа — создавать не просто вкусные, но и функциональные блюда, которые становятся источником сил. Раньше, чтобы обеспечить безопасный срок хранения для наших полезных линеек нам приходилось идти на жесткую термообработку, которая „убивала“ не только бактерии, но и значительную часть пользы. Сейчас мы можем предложить потребителю блюдо, в котором железо из печени остается высокобиодоступным, витамины из моркови — активными, а белок из индейки — легкоусвояемым. Это и есть настоящая „еда без усталости“ — когда после обеда вы чувствуете прилив энергии, а не тяжесть и желание поспать», — объяснил Тигин.

Чтобы не испытывать тяжесть после еды, побороть усталость после плотного ужина — стоит делать осознанный выбор в пользу цельных, минимально обработанных продуктов с сохраненной природной пользой. Правильная еда должна не отнимать энергию, а быть ее полноценным источником.

