Певица и телеведущая Ольга Орлова перенесла операцию на глазах

Известная российская певица и телеведущая Ольга Орлова заявила о проблемах со здоровьем. Она сообщила, что решилась на операцию по замене хрусталиков в глазах, сообщает Super.ru .

Певица еще летом рассказывала, что приобрела очки «и для дали, и для близи». Она отмечала, что из-за некоторых особенностей ей нельзя делать операцию по коррекции зрения.

Однако, похоже, артистка все-таки решилась на хирургическое вмешательство. В пятницу она связалась с поклонниками, запечатлев себя до операции. Звезда показала, как ей пометили глаз, а также рассказала, что ей дали «для храбрости настоечку».

Также Орлова показала себя после операции. Артистка опубликовала снимок уже с заклеенным глазом.

В ноябре певица также рассказала, что испытывать боль в руках при их разгибании. По словам звезды, никто из медиков не смог понять, в чем заключается причина проблемы.