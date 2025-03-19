Первые случаи «попкорновой болезни» вейперов зафиксировали в России

У подростка в Томске зафиксировали первый случай болезни вейперов EVALI

В России зафиксировали первые случаи болезни EVALI среди подростков — это так называемая «попкорновая болезнь» вейперов. Еще ее называют редкой и неизлечимой формой рака, сообщает Mash .

Пострадавшие подростки — любители вейпов, «ашек» и «дуделок» из Томска. Одному ребенку поставили официальный диагноз — EVALI, второму — токсическое воздействие курительных смесей на центральную нервную систему.

«Попкорновая болезнь» — это облитерирующий бронхиолит, который поражает бронхиолы. Они сужаются, образуется воспаление, а легкие начинают напоминать решето — они усеяны рубцами. Болезнь можно определить при прослушивании. Легкие издают треск, похожий на лопающийся попкорн.

Первый раз EVALI обнаружили в США в 2019 году. Болезнь может перейти в синдром острой дыхательной недостаточности, что в 30–50% вызывает смерть. Более того, у пациента повышается риск заработать астму и хроническую обструктивную болезнь легких. Сегодня медицина не знает, как лечить EVALI.

Читайте в материале РИАМО о болезни вейперов, ее симптомах и осложнениях.