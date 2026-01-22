Первая в этом году выездная диспансеризация прошла в Дубне

«Большую часть своего времени сотрудники Госавтоинспекции и полиции находятся на работе, и вопросы о здоровье уходят на второй план. Благодаря тесному взаимодействию с Дубненской больницей мы сумели в кратчайшие сроки провести обследование прямо на рабочем месте. Я убежден, что такие мероприятия формируют у наших сотрудников ответственное отношение к своему здоровью», — отметил Денис Захарченко, начальник отдела Госавтоинспекции ОМВД России по г. о. Дубна.

В рамках диспансеризации проводят скрининг на гепатит С, сдают необходимые анализы, прием ведут узкие специалисты: гинеколог, уролог, офтальмолог, терапевт. В мобильных комплексах делают флюорографию и маммографию. По желанию можно вакцинироваться от пневмококковой инфекции. Также работает Центр здоровья, где можно сделать анализ состава тела, проверить работу дыхательных путей.

«Сегодня пройти всех медиков в рамках диспансеризации можно быстро и просто. Команда Дубненской больницы под руководством главного врача Игоря Давронова полностью поменяла подход к ее организации. Старые аналоговые аппараты заменили на новые, цифровые. Все оборудование установили в одном крыле. Диспансеризацию можно пройти 6 дней в неделю, включая субботу. Также по запросу предприятий медики выезжают на рабочие места сотрудников, чтобы оперативно проверить их здоровье. Качественная и доступная медицина — это очень важно», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа по модернизации поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), их оснащения, капитальный ремонт — все это приоритетные направления в развитии системы здравоохранения в Московской области. Инвестиции в отрасль будут продолжаться.

«Сегодня мы коснемся всего, что связано со здравоохранением. <…> Знаю, что сегодня на территориях, в городских округах главные врачи также присутствуют, также имеют возможность участвовать во всем том, что важно для человека, развития Московской области. Вы знаете, что национальным проектом предусмотрены большие, заметные инвестиции и в первичное звено, большая программа модернизации поликлиник, ФАПов, их оснащения и, конечно, большая программа капитального ремонта. Все это наш приоритет», — сказал Воробьев.