Перекусы на ходу и неспешная жизнь: как возникает ожирение и чем оно опасно

«Большая жировая масса — это влияние уже на нашу гормональную эндокринную систему. К сожалению, сейчас в современных реалиях вопрос веса связан с изменением типа питания, с изобилием простых углеводов в рационе и с гиподинамией. Чтобы выявить свои риски, стоит в первую очередь обратиться в обычную поликлинику и сдать стандартные анализы крови», — заявила эксперт в эфире радио Sputnik.

Самым уязвимым органом может стать печень, так как негативные изменения тяжело заметны в начале. Печень не болит, а «жиреет», отметила врач. В ней начинает проходить множество глубинных процессов, нарушается ее функция, а затем начинаются осложнения. Сейчас этот недуг называют метаболически ассоциированной жировой болезнью, однако это все является лишь малой частью проблем при ожирении.

Чтобы исключить начало подобных процессов, Дианова рекомендовала пересмотреть взгляды на привычные вещи. Например, вредные продукты вроде газировки, фастфуда должны стоить дорого, чтобы люди начали считать деньги. Стоит ввести налогооблажение, правильную маркировку, на законодательном уровне прописывать школьный рацион, в рабочих условиях закладывать получасовой перерыв на обед каждые 3-4 часа.