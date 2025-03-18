Перекрестный огонь аллергенов: как не попасть в больницу после похода в магазин

Весна — непростое время для аллергиков. Помимо пыльцы, которая вызывает чихание и слезы, опасность таится и в еде. Дело в том, что некоторые продукты могут спровоцировать аллергическую реакцию, особенно если в это время активны перекрестные аллергены. Об этом сообщила РИАМО врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

«Многие аллергики круглый год избегают определенных продуктов: цитрусовых, орехов, меда, яиц и специй. Весной же к ним добавляются овощи, фрукты и даже некоторые ягоды, которые могут стать причиной перекрестных реакций. Например, если у вас аллергия на пыльцу березы, то организм может резко отреагировать и на косточковые фрукты, морковь или сельдерей. А если реагируете на ольху, то лучше исключить из меню картофель, паприку и морковь», — сказала врач.

Стоит помнить, что аллергия может проявиться даже от минимальной дозы продукта. Поэтому каждый поход в магазин для аллергика похож на «минное поле» — никогда не знаешь, какой продукт вызовет реакцию. Кроме того, аллергические реакции могут быть связаны и с добавками в продуктах: красителями, ароматизаторами и даже антибиотиками.

Чтобы снизить риск обострений, рекомендуется отказаться от продуктов пчеловодства, алкоголя и некоторых специй, особенно тмина, аниса и карри — они часто провоцируют аллергии. Зато зеленые овощи, например, брокколи, наоборот, полезны. Брокколи богата витаминами и антиоксидантами, которые помогают справиться с воспалениями. А заправлять салаты лучше всего оливковым маслом — оно содержит омега-3 и омега-6, которые смягчают признаки аллергии.

«Если точно не знаете, на что именно реагируете, стоит пройти специальный аллергочип Alex2 — это исследование, которое выявляет до 300 аллергенов за одно взятие крови. Оно поможет понять, какие продукты безопасны, а какие лучше исключить. Особенно важно это для тех, у кого реакция на продукты меняется из года в год», — отметила Сережина.

Эксперт советует готовить дома и контролировать состав блюд. Многие продукты, которые вызывают аллергию в сыром виде, становятся безопасными после термической обработки. Поэтому не всегда нужно полностью отказываться от любимых блюд — иногда достаточно просто изменить способ приготовления. А если хочется попробовать что-то новое, начинать стоит с маленьких порций — так риск обострения будет минимальным.