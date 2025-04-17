Пациент пилотного проекта реабилитации по сертификатам закончил курс в НИКИ детства

Первый пациент успешно завершил курс реабилитации в рамках пилотного проекта, который стартовал в январе 2025 года в Московской области. Проект ориентирован на тех детей, которым категория «ребенок-инвалид» была установлена в 2025 году впервые и которые нуждаются в реабилитации. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Цель проекта — помочь детям, которые впервые получили инвалидность в этом году максимально адаптироваться в обществе, преодолеть ограничения, мешающие их обычной жизни, и развить навыки, необходимые для самостоятельной жизни», — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

В рамках реабилитации специалисты работают над социально-педагогическими аспектами адаптации детей. С пациентами занимаются логопед, дефектолог, социальный педагог и психолог. При необходимости назначаются занятия лечебной физкультурой. Курс в НИКИ детства проходит в стационаре и включает не только лечебные мероприятия, но также питание и проживание ребенка и сопровождающего в течение 21 дня.

«Для каждого ребенка, который участвует в проекте и приезжает к нам, мы разрабатываем персональную программу. Она охватывает множество направлений, способствующих комплексной реабилитации ребенка. Затем мы составляем удобный график занятий, чтобы не перегружать ребенка. Особый акцент мы делаем на обучении ребенка и родителя техникам, которые помогут продолжить занятия с ребенком и дома. Например, выполнять упражнения для логопедической гимнастики и адаптивной физкультуры», — отметила заведующая отделением реабилитации, врач-невролог Наталия Цурина.

Пилотный проект по реабилитации по сертификатам является важным шагом для поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья и способствует их успешной интеграции в общество.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.