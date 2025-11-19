Паразитолог Бартули рекомендовал мыть фрукты и овощи кипятком или замачивать в соде

Врач-терапевт и паразитолог Эдуард Бартули рассказал, что для защиты от паразитов фрукты и овощи следует тщательно мыть, используя кипяток, раствор соды или уксуса, сообщает Общественная Служба Новостей .

Паразитолог Эдуард Бартули пояснил, что мытье овощей и фруктов необходимо не только для удаления пыли и химикатов, но и для предотвращения заражения паразитами, такими как аскариды и лямблии. По его словам, одной проточной воды недостаточно для полной безопасности.

Эксперт отметил, что мухи в летний период могут переносить яйца аскарид на продукты, а использование навоза в качестве удобрения увеличивает риск заражения. Поэтому самостоятельно выращенные плоды следует сначала промывать водой, а затем обдавать кипятком. Для ягод и других чувствительных продуктов Бартули рекомендовал замачивание в растворе соды (столовая ложка на литр воды) или уксуса (чайная ложка на литр).

Паразитолог добавил, что даже тепличные овощи и фрукты из магазина требуют мытья, поскольку на их поверхности могут оставаться цисты лямблий. Он рассказал, что сам моет фрукты с кожурой с мылом, а виноград обдает кипятком.

Бартули предупредил, что лямблиоз может проявляться жидким стулом, кожными высыпаниями, повышенной температурой и болями в кишечнике. Заболевание также нарушает усвоение питательных веществ, что приводит к дефицитам даже при правильном питании. При этом заражение часто протекает бессимптомно, и люди могут ошибочно обращаться к гастроэнтерологу, не подозревая о наличии паразитов.