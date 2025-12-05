Овощи и цельнозерновой хлеб: диетолог рассказала, с чем сочетать шпроты

По ее словам, шпроты не являются продуктом для ежедневного рациона, несмотря на наличие в рыбе белка, фосфора, цинка, витаминов группы B и, в зависимости от сырья, незначительного количества омега-3 жирных кислот. Полезные свойства рыбы в шпротах сохраняются, если сырье выловлено в чистой воде. Однако основная проблема кроется в масле и технологии копчения.

Масло в шпротах выполняет функцию консерванта, поэтому его чрезмерное употребление нежелательно. Однократное употребление шпрот не приведет к отравлению, но вещества, образующиеся в процессе копчения, могут негативно сказаться на здоровье, утверждает Соломатина.

Качество продукта во многом зависит от производителя. Коричневый оттенок масла указывает на активное окисление. Слишком темный цвет шпрот или их распадающаяся консистенция свидетельствуют о том, что рыбу замораживали. Важно учитывать место производства, поскольку свежую рыбу проблематично довезти в регионы, удаленные от моря, — в таких случаях она часто подвергается заморозке. Способ копчения — натуральный или с использованием жидкого дыма — также играет роль. Жидкий дым может содержать меньше бензапирена, поскольку он смешивается с водой в процессе производства, делая эту технологию потенциально менее вредной.

Шпроты стоит рассматривать как деликатес для особых случаев или эпизодического употребления. Следует помнить об их невысокой полезности из-за копчения и повышенного содержания соли, что особенно важно для людей с гипертонией, подчеркнула врач.

«Чтобы снизить возможный вред канцерогенов, стоит сочетать шпроты с овощами: зелеными, болгарским перцем, помидорами. В них содержатся биофлавоноиды, полифенолы и другие антиоксиданты, которые частично компенсируют действие бензапирена. Хлеб лучше выбирать ржаной или цельнозерновой: он связывает лишнюю соль и жир, помогает быстрее насытиться и не переедать. А можно вовсе заменить хлеб большим количеством овощного салата», — заключила Соломатина.

