От стресса до облысения за несколько месяцев: названа причина выпадения волос

Врач Филева: стресс может вызывать выпадение волос через несколько месяцев

Даже кратковременное потрясение может спровоцировать выпадение волос спустя 2–3 месяца, а восстановление займет до года, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«Стресс — один из главных врагов волос, причем действует он отсроченно. Когда человек переживает сильное потрясение, организм реагирует выбросом в кровоток кортизола — гормона стресса. Он нарушает микроциркуляцию крови в коже головы, лишая фолликулы питания, и укорачивает фазу активного роста волос (анагена), преждевременно переводя их в фазу покоя (телогена)», — рассказала Филева.

Она добавила, что через 2–3 месяца, когда человек уже мог забыть о пережитом потрясении, волосы начинают массово выпадать. Небольшой, но хронический стресс также вреден: он истощает запасы магния и цинка, критически важных для здоровья волос.

«Стрессовая алопеция обратима, но восстановление требует времени — возобновление роста волос становится заметным лишь спустя 3-4 месяца. Полный цикл восстановления занимает 6–12 месяцев. Ускорить процесс можно комплексным подходом: врач может назначить препараты для восполнения дефицита цинка и магния, мезотерапию (внутрикожные микроинъекции) с витаминными коктейлями для улучшения питания фолликулов и дарсонвализацию (импульсную электротерапию) для стимуляции кровообращения кожи головы», — разъяснила специалист.

Филева уточнила, что для домашнего ухода во время стрессового выпадения рекомендуют щадящие шампуни без сульфатов, специальные сыворотки и мягкий массаж кожи головы.

«Однако все это будет хорошо работать, только если устранить источник стресса. Важно научиться управлять эмоциями. Дыхательные практики, йога, регулярные прогулки и полноценный сон не менее важны для восстановления волос, чем лекарственные средства. В сложных случаях может потребоваться помощь психотерапевта», — отметила врач.

2 августа будет отмечаться Международный день осведомленности об алопеции (выпадении волос). В числе причин алопеции называют стресс, неправильный образ жизни, нехватку витаминов, генетическую предрасположенность, гормональный сбой.